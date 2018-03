Karine Le Marchand clashée par Lola Marois : Jean-Marie Bigard s'en mêle

Lola Marois n'y est pas allée de mains mortes lorsqu'elle s'en est pris à Karine Le Marchand le 20 mars dernier sur Twitter. "Je serais plus Lola si je disais pas ce que je pense. Je hais, j'exècre, je vomis Karine Le Marchand. Elle est hautaine, condescendante, snobe et n'éprouve aucune amitié pour les gens qu'elle interviewe... juste de la pitié, du dégoût et de la condescendance ! Fait ! Ouf !!!", avait publié la femme de Jean-Marie Bigard. La jeune femme de 35 ans s'était expliquée dès le lendemain sur les raisons de ce violent coup de gueule auprès de Public, révélant que cette rancune remontait à une soirée d'anniversaire qui s'était mal déroulée, la sienne. Jean-Marie Bigard livre la même version.

Lors d'une interview accordée à Yahoo, l'humoriste de 63 ans a accepté de revenir sur l'épineux dossier. "Il se trouve qu'elle a un ami en commun avec Karine Le Marchand et l'ami arrive avec Karine (à l'anniversaire, ndlr). Elle regarde, elle est très pédante. Et elle lui dit : 'Mais dans quoi tu m'as amenée, c'est quoi cette merde ?'", raconte Jean-Marie Bigard. Sa femme ne se laisse pas décontenancer et reste cordiale avec son invitée, lui propose à boire malgré son comportement déplacé. Karine Le Marchand répond alors : "Un verre d'eau." "Elle fait une gueule comme ça et elle s'en va. Ma femme s'est sentie humiliée, tu vois. On aurait pu en rester là, ce n'est pas grave. Elle avait peut-être même pas percuté que c'était ma femme, tout ça", poursuit l'humoriste.

Jean-Marie Bigrad connaît particulièrement bien l'animatrice de L'amour est dans le pré devenue inséparable de JoeyStarr puisqu'ils font tous les deux partie de la grande famille des Grosses têtes sur RTL. Une amitié et des bons rapports qui, selon lui, devraient permettre une réconciliation entre les deux femmes. "Moi, j'ai des bons rapports avec Karine. On fait les Grosses têtes ensemble. Je lui dirai qu'elle lui prépare un goûter un coup à 16h avec des petits fours et qu'elle vienne uniquement pour le plaisir", a-t-il lancé. Karine Le Marchand, qui avait elle aussi réagi après le tweet de Lola Marois, saisira-t-elle la perche lancée ? Affaire à suivre...