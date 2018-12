Karine Le Marchand : Un agriculteur "pas sincère" dans ADP, ses révélations

Karine Le Marchand aime présenter L'amour est dans le pré et tisse des liens particuliers avec les candidats. Mais voilà, comme elle l'a révélé à Télé Câble Sat, il y en a un qui lui a laissé un goût amer...

L'animatrice qui dévoilera un nouveau numéro d'Ambition intime avec Michèle Bernier le 8 décembre a répondu aux questions de téléspectateurs. Lorsque Patrice lui a demandé quels étaient "ses pires moments" dans ADP, la sublime femme de 50 ans a répondu : "Dans L'amour est dans le pré, je n'ai pas aimé un agriculteur."

Il s'agit de Dany Moureaux de la saison 7. Si la grande amie de Stéphane Plaza est si catégorique au sujet du candidat, c'est pour une raison bien précise : "Il n'était pas sincère et il voulait être une star. Il avait loué l'Olympia pendant qu'on tournait son portrait."

Pour ceux qui ont la mémoire courte, Dany avait fait grand bruit à l'époque en critiquant de nombreuses fois la réalisation de l'émission et en exigeant d'être coupé au montage. Récemment invité dans l'émission Touche pas à mon poste (C8), le rouquin n'a pas caché regretter sa participation au programme. "Premièrement, j'ai été le seul à arrêter l'émission avant la fin tout simplement parce que j'ai une fille qui a 12 ans et à chaque fois que je passais à la télé, ma fille se faisait embêter à l'école. (...) Aujourd'hui, elle va à l'école en Suisse, elle ne porte pas mon nom et je ne vais plus la chercher à la sortie de l'école. (...) C'est en fonction de comment tu passes à la télévision, moi je suis passé pour un con", avait-il déclaré. Ajoutant : "Si j'avais pas le caractère que j'ai, je me serais suicidé. Même ma mère qui m'a vu à la télévision ne m'a pas reconnu. Ils ont notre vie entre les mains."