Kate et William de mariage : Charlotte demoiselle d'honneur de sa marraine

Ils étaient si mignons lors du mariage de leur tante Pippa Middleton, avec James Matthews le 20 mai 2017, puis celui de leur oncle le prince Harry, avec Meghan Markle le 19 mai 2018, qu'on comprend volontiers que le prince George et la princesse Charlotte de Cambridge soient très demandés ! Pour la troisième fois en à peine un an et demi, les enfants du prince William et de la duchesse Catherine tenaient en ce week-end des 22 et 23 septembre 2018 le rôle d'enfants d'honneur, a révélé le site du magazine People.

Le duc et la duchesse de Cambridge assistaient samedi à l'union de Sophie Carter, très proche amie de Kate, qui l'a d'ailleurs choisie pour marraine de la princesse Charlotte, et de son compagnon Robert Snuggs, célébrée dans le Norfolk. La mariée est originaire de cette région de l'Angleterre que les Cambridge connaissent bien pour y avoir vécu plusieurs années dans le calme rural d'Anmer Hall, qui se trouve à une quarantaine de kilomètres du village où Sophie Carter a grandi, Letheringsett. Cette dernière, qui fut un temps en couple avec Thomas van Straubenzee (l'un des meilleurs amis de William), est proche de la duchesse Catherine depuis de nombreuses années, au point même de l'accompagner parfois à Wimbledon ou à la messe à Sandringham avec la reine Elizabeth II - mais aussi vacances au ski, anniversaires, etc. Ajoutez encore à cela le fait que le frère de Sophie, Robert, est marié à une ancienne camarade d'école dont Kate est toujours proche, Hannah Gillingham.

Sophie et Robert ont donc pu compter non seulement sur la présence de Catherine, superbe en robe bleue, et William, en queue-de-pie, mais aussi sur la participation active du prince George, 5 ans, l'un des quatre petits pages choisis pour le mariage, et de la princesse Charlotte, 3 ans, au nombre des trois jeunes demoiselles d'honneur. Leur petit frère le prince Louis, né le 23 avril dernier, n'était pas présent. People relate que la duchesse est arrivée avec les enfants dans un "camion agricole décoré" et que ses parents, Carole et Michael Middleton, faisaient eux aussi partie des invités, ainsi que son frère James. Quant à Pippa Middleton, enceinte de son premier enfant dont la venue au monde est prévue pour les prochaines semaines, elle était excusée.

Et si on avait pu voir le prince George intimidé lors du mariage royal à Windsor tandis que sa petite soeur amusait la galerie, cette fois le garçonnet était très à l'aise : "George est la véritable star, c'est un vrai chenapan, a commenté un témoin. Il s'est beaucoup amusé, courant partout comme le chef de la bande."

La duchesse Catherine achève actuellement son congé maternité et devrait reprendre ses activités au mois d'octobre.