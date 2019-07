Kate Middleton copie Madonna : la même robe, 11 ans après

Il y a des pièces de créateur qui sont à l'épreuve du temps et des tendances. Référence incontournable en matière de mode recyclée, Kate Middleton vient peut-être de réussir son plus beau coup lors du baptême de son neveu Archie, 2 mois, célébré en toute intimité à Windsor, le 6 juillet 2019.

Sur le seul portrait officiel publié par le prince Harry et Meghan Markle ce week-end, la duchesse de Cambridge apparaît dans une petite robe rose plissée à manches longues et col lavallière revisité. Une pièce estivale signée Stella McCartney qu'elle a accessoirisée d'un bandeau Juliette Botterill, d'escarpins rouges Emmy London et de ses boucles d'oreilles Collingwood, clin d'oeil à Lady Diana. Mais aussi élégant cet ensemble soit-il, cette robe est loin d'être inédite.