Kate Middleton : Son subtile clin d'oeil à Diana au baptême d'Archie

Le sourire glacial du prince William, le look Dior de Meghan Markle, l'absence de la reine Elizabeth... Le portrait de famille officiel réalisé par Chris Allerton lors du baptême d'Archie, célébré le 6 juillet 2019 en la chapelle privée du château de Windsor, vaut décidément le coup d'oeil. De son côté, Kate Middleton a profité de cet événement pour rendre un nouvel hommage à l'autre grande absente du jour : la princesse Diana.

Ravissante dans sa robe rose signée Stella McCartney, la duchesse de Cambridge a accessoirisé sa tenue d'une paire de boucles d'oreilles bien connues, puisqu'il s'agit des perles Collingwood de Lady Diana, celles-la même qu'elle portait pour le baptême du prince Harry le 21 décembre 1984, également à Windsor. Il n'est pas rare de voir Kate Middleton faire revivre le style de sa défunte belle-mère en portant régulièrement ses bijoux favoris : en plus des boucles d'oreilles et de sa bague de fiançailles, elle porte la tiare Lover's Knot à chaque grande occasion royale, comme lors du dîner d'Etat donné en l'honneur de Donald Trump au palais de Buckingham, le 3 juin dernier.

L'esprit de la princesse de Galles était d'autant plus présent au baptême d'Archie que ses deux soeurs Lady Jane Fellowes et Lady Sarah McCorquodale étaient de la partie. Elles figuraient donc parmi les quelques privilégiés qui ont été invités par le prince Harry et Meghan Markle, particulièrement soucieux de célébrer cet événement en privé, avec un cercle de proches très restreints. Les noms des parrains et marraines n'ont quant à eux toujours pas été révélés...