Kate Middleton enceinte : William a gaffé sur le sexe du bébé ?

Dans l'euphorie de la victoire de ses protégés, le prince William a-t-il fait une boulette et presque révélé le sexe de son troisième enfant, dont sa femme la duchesse Catherine de Cambridge doit accoucher d'un moment à l'autre ?

Une naissance qui ne semblait a priori pas imminente mardi 10 avril 2018, puisque le duc a sereinement délaissé son épouse pour se rendre au stade à Birmingham et regarder le match de championnat de deuxième division de son équipe favorite, Aston Villa, installé en tribunes en compagnie d'une légende du club, l'ancien buteur John Carew (passé par l'Olympique Lyonnais avant de porter le maillot des Villans de 2007 à 2011). Ensemble, ils ont vu les Bleu ciel et Bordeaux s'imposer dans leur antre de Villa Park 1 à 0 contre le FC Cardiff. Acquise à la 85e minute, cette victoire a de l'importance puisqu'elle permet à Aston Villa, actuellement 4e du classement, de rester au contact de son adversaire direct (3e) à quatre journées de la fin et d'entretenir l'espoir de remonter dans l'élite, la Premier League. Fait amusant : c'est au Villa Park, en novembre 2017, qu'on avait commencé à nettement distinguer le baby bump de Kate alors que le couple venait soutenir un événement du programme Coach Core.

Sans doute très excité par cette fin de championnat à suspense, le prince William, qui est par ailleurs le président de la Fédération anglaise de football, a eu le plaisir d'aller à l'issue de la rencontre fêter ce succès avec les joueurs dans le vestiaire et en particulier de féliciter le buteur, Jack Grealish, lequel lui a offert son maillot. Après quoi, il aurait déclaré à des fans, selon des propos rapportés par le tabloïd The Mirror : "Je vais insister [sous-entendu : auprès de Kate, NDLR] pour qu'on appelle le bébé Jack." Et ce n'est qu'après avoir marqué une pause qu'il aurait complété : "... ou Jackie." Le duc de Cambridge, s'orientant spontanément vers un prénom masculin, s'est-il trahi, dévoilant sans le vouloir que Kate est enceinte d'un petit garçon ? L'espère-t-il en secret ? Ou sa réplique a-t-elle simplement été inspirée par le héros du match, et ce n'est qu'un peu trop tard qu'il a réalisé qu'elle serait à n'en pas douter interprétée ?

Si le troisième enfant du duc et de la duchesse de Cambridge devait effectivement être un petit frère pour George et Charlotte, "Jack" créerait incontestablement la surprise : du côté des paris, ce prénom n'a pas vraiment la cote, a contrario de James (dont il est un des nombreux diminutifs possibles), Arthur, Philip, Alexander ou même Richard. Mais pour l'instant, les pronostics des parieurs penchent plutôt vers l'arrivée d'une petite fille qui s'appellerait, de préférence, Mary, Alice ou Victoria.

Wait and see...