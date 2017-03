Kate Middleton : La duchesse de Cambridge perd une amie précieuse...

Alors que son agenda se noircit à vue d'oeil, incluant des visites officielles à Paris dans quelques jours et en Pologne et en Allemagne cet été, Kate Middleton doit se préparer à poursuivre ses activités sans l'un de ses plus fidèles soutiens : Rebecca Deacon, son bras droit depuis 2012 – autant dire depuis toujours puisque c'est cette année-là qu'a réellement débuté sa carrière royale –, a présenté sa démission.

"Après une décennie au service du duc et de la duchesse de Cambridge et du prince Harry, Rebecca Deacon va quitter son poste de secrétaire particulière de la duchesse de Cambridge, signale un porte-parole du palais de Kensington, résidence officielle de William, Catherine et Harry. Elle prévoit de quitter le personnel de la famille royale cet été. Leurs Altesses Royales sont incroyablement reconnaissantes envers Rebecca de tout le dur labeur et de tout le soutien dont elle a fait preuve au cours des dix dernières années et lui souhaitent le meilleur pour la prochaine phase de sa carrière." On peut imaginer que l'intéressée se retirera après la mission diplomatique en Pologne et en Allemagne...

Depuis 2007, une femme de l'ombre qui a su se rendre indispensable

Avant de parler avenir professionnel, c'est surtout dans sa vie personnelle que la jeune femme de 34 ans va franchir un cap : elle doit en effet épouser ce mois-ci son compagnon Adam Priestly, mariage qui devrait avoir lieu dans la chapelle royale du palais St James, où avait eu lieu le baptême du prince George de Cambridge – être dans les bonnes grâces de la famille royale a du bon ! Le duc et la duchesse de Cambridge y assisteront très certainement, eux qui avaient pu compter sur le dévouement total de Rebecca durant les préparatifs de leur propre mariage, en 2011.

Fille d'une femme pasteur et d'un père major dans l'armée décédée alors qu'elle n'avait que 3 ans, Rebecca Deacon avait aidé en 2007 le prince William à organiser le concert hommage à sa mère Diana au dixième anniversaire de sa mort, avant d'assister le prince Harry concernant les opérations de sa fondation Sentebale en faveur des orphelins du Lésotho. Devenue le bras droit de la duchesse Catherine, elle aura joué un rôle essentiel en organisant le programme de ses activités officielles, la renseignant sur les interlocuteurs qu'elle serait amenée à rencontrer et l'accompagnant lors de maints événements. Quasiment du même âge qu'elle, elle a démontré sa valeur en ces multiples occasions, sachant avec pertinence quand rester en retrait pour laisser la duchesse rencontrer le public et quand intervenir au premier plan pour l'épauler.

On demande un(e) remplaçant(e)... Les CV dotés de solides références sont à adresser au palais de Kensington !