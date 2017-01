Prince Harry : Protecteur sur tous les fronts, l'héritier de Lady Di se donne

S'il continue à tromper l'attention du public avec succès quant à son histoire d'amour avec Meghan Markle, qui a connu un nouveau chapitre avec le séjour incognito du couple en Norvège, le prince Harry ne passe pas inaperçu quand il fait son jogging en bande dans les rues de Londres !

Le prince anglais de 32 ans devrait, tout comme William et Kate, s'investir plus activement dans la vie officielle de la couronne en 2017 pour aider à décharger un peu la reine Elizabeth II et le duc d'Edimbourg, tous deux nonagénaires désormais. Actif, il l'a particulièrement été jeudi 26 janvier 2017 à l'occasion de sa visite à un groupe de jeunes sans-abri épaulés par The Running Charity, association qui tente de leur redonner confiance et de leur faire acquérir des compétences en les incitant à courir : quel meilleur moyen que quelques foulées pour Harry de découvrir le travail de l'organisme ?

Equipé de baskets, d'un legging et d'un T-Shirt Aasics floqué au nom de The Running Charity, il s'est donc élancé dans les rues du paisible quartier résidentiel de Willesden Green (nord-ouest de Londres), après une séance d'échauffement à base de squats, avec un petit groupe de runners - et un agent de protection - pour courir deux kilomètres, bouclés en 17 minutes. Un vrai train de sénateur qui ne risquait pas poser de problème à cet ancien officier de l'armée de l'Air capable de courir des semi-marathons. Ce qu'a d'ailleurs confirmé l'un des participants : "Il a tout trouvé facile", a commenté Claude Umuhire, ancien SDF qui a couru le marathon de Londres et s'investit au sein de The Running Charity. La sortie du prince a fait quelques heureux dans le quartier, entre une femme qui sortait de chez elle en voiture et s'est arrêtée pour prendre des photos et un homme qui traversait au feu : "La joie sur son visage, c'était tellement marrant, ses yeux se sont écarquillés, il était trop content", a observé Claude.

Comme Diana...

Le soutien du prince Harry à The Running Charity n'est pas anecdotique : si le fils du prince Charles partage avec son frère William une forte sensibilité à la cause des jeunes sans-abri, ils l'ont héritée de leur mère Lady Di. La princesse Diana avait justement inauguré en 1995 le foyer Depaul dans lequel Harry s'est rendu, en cette année qui marquera le 20e anniversaire de sa disparition tragique ; sur l'un des murs, une photo, que le jeune homme n'a pas manqué d'observer avec émotion, en témoigne. "Elle avait vraiment noué des liens avec les jeunes et elle était revenu en privé pour faire des jeux de ballon avec eux", s'est remémoré Martin Houghton-Brown, qui dirige les foyers Depaul au niveau national.