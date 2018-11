Kate Middleton, Meghan Markle et leurs princes réunis : les "Fab Four" de retour

Plus tard dans la journée, les deux couples étaient réunis à l'abbaye de Westminster pour un service commémoratif. La future maman de 37 ans, Meghan Markle, s'était changée, optant pour un look bleu marine soulignant son ventre arrondi. Un ensemble à col bateau, une coupe qu'elle affectionne tout particulièrement, qui pourrait être signé Prada puisqu'il rappelle un de ses précédents looks. La mère de George, Charlotte et Louis avait quant à elle ressorti son manteau vert Catherine Walker, déjà porté à plusieurs reprises.