Kate Middleton : Sublime dans une robe recyclée et hilare au côté de William

Le style classe et efficace de Kate Middleton a encore frappé ! Mardi 9 octobre 2018, la duchesse de Cambridge, officiellement de retour de congé maternité depuis quelques jours, était accompagnée de son époux le prince William pour se rendre au County Hall à Londres afin d'assister au premier sommet ministériel mondial sur la santé mentale. Lors de cet événement qui se tient les 9 et 10 octobre, dirigeants politiques, innovateurs, experts scientifiques, décideurs et membres de la société civile se rassemblent pour partager les approches les plus efficaces et les plus innovantes en matière de santé mentale et de handicap psychosocial.

Très investis dans ce domaine avec le prince Harry depuis plusieurs années, eux qui sont déterminés à briser le tabou sur les maladies mentales, Kate et William étaient donc sur place pour cette première journée. Et comme à son habitude, la maman des princes George (5 ans), Charlotte (3 ans) et Louis (5 mois) était absolument ravissante dans sa tenue, une robe lilas de la designer Emilia Wickstead qu'elle avait déjà portée en 2017 lors de son voyage officiel en Allemagne.