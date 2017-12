Katie Holmes et Jamie Foxx, complices et amoureux pour les 50 ans de l'acteur

Mercredi 13 décembre 2017, Jamie Foxx soufflait sa 50e bougie au côté de ses amis et de sa compagne, Katie Holmes. Après quatre années de romance discrète, les deux acteurs s'affichent de plus en plus régulièrement ensemble, depuis qu'ils ont officialisé leur histoire début septembre lors d'une promenade romantique sur une plage de Malibu.

Cette semaine, la comédienne de 38 ans était donc avec son compagnon pour célébrer son anniversaire en bonne et due forme. Après lui avoir apporté son soutien à New York il y a quelques jours, la maman de Suri Cruise (11 ans) l'a rejoint à Los Angeles, où ils ont été vus à la sortie du restaurant The HightLight Room. Après quoi, le duo s'est rendu aux Paramount Studios pour une grande fête où étaient conviées de nombreuses autres stars. Selon People, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Snoop Dogg, Ludacris ou encore Ice Cube étaient tous présents. "Jamie et Katie sont arrivés ensemble. Ils ont beaucoup discuté avec les autres invités et ont passé peu de temps seul à seul. Jamie a visiblement passé un super anniversaire. Katie s'est beaucoup amusée aussi. Elle était ravissante", a déclaré un témoin.

Une vidéo montrant le couple en pleine conversation a également été publiée sur le site TMZ. Jamie Foxx y est vu en train de murmurer à l'oreille de sa compagne, qui rit aux éclats. À n'en point douter, l'ex-vedette de Dawson est vraiment très éprise de son chéri. Et semble plus que jamais heureuse de pouvoir se montrer (enfin) en public avec lui...