Katie Holmes et Jamie Foxx en couple: rares confidences de sa fille Corinne Foxx

Après six ans de relation amoureuse, Katie Holmes etJamie Foxx ont enfin fait leur première apparition publique ensemble lors du Met Gala, à New York, le 6 mai 2019. C'est la première fois que les deux acteurs officialisent leur relation. Ils avaient été aperçus dans la rue et à des soirées mais se tenaient soigneusement hors de portée des photographes. Le couple avait même dû faire face à des rumeurs de séparation.

Katie Holmes (40 ans) et Jamie Foxx (51 ans) décident ainsi de médiatiser un peu plus leur couple. Cela passe aussi par autoriser la fille de l'acteur, Corinne, à en dire un peu plus sur leur vie amoureuse. "Ils sont super, vraiment super ! Katie est toujours si chic. Ils sont merveilleux. Ils sont très heureux ensemble", a confié la jeune femme de 25 ans à People, le 16 mai 2019.

Les deux stars ont commencé à se fréquenter en 2013, soit une année après le divorce de l'actrice d'avec Tom Cruise. Très discrets sur leur vie de couple, seuls quelques proches se sont confiés dans la presse au sujet de leur relation. Ils ont en commun un sens prononcé de la vie de famille. En effet, Katie est la maman de l'adorable Suri (12 ans) et Jamie a deux filles, Corinne (25 ans) et Annalise (10 ans).