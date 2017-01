Katie Holmes et Jamie Foxx : Les amoureux discrets réunis en secret à Miami

2017 sera-t-elle enfin celle de l'officialisation pour Katie Holmes et Jamie Foxx ? Alors que les rumeurs persistantes les dit en couple depuis un peu plus de trois ans, certains médias "crédibles" n'hésitent plus à évoquer une relation amoureuse stable et très solide, détaillant chacune de leurs rencontres les plus secrètes...

Le dernier en date à révéler les derniers agissements du duo de stars est le magazine Us Weekly. Selon la publication, l'actrice de 38 ans et le comédien de 49 ans se sont discrètement réunis pour célébrer les festivités du Nouvel An à Miami. Les tourtereaux auraient partagé un dîner en tête à tête le 30 décembre à South Beach avant de passer deux nuits au Soho House, un prestigieux établissement quatre étoiles réputé pour son cadre idyllique et son élitisme.

D'après des témoins, les deux vedettes hollywoodiennes ont été repérées le 1er janvier "bien après minuit" en train de "se tenir la main" pendant qu'elles "marchaient le long de la piscine". "Leur relation est très sérieuse", ajoute un indiscret au magazine.

Le mois dernier, la mère de la petite Suri Cruise (10 ans) aurait rejoint son compagnon en catimini pour célébrer son 38e anniversaire à Cabo San Lucas, au Mexique. Toujours selon Us Weekly, le couple se serait vu lors d'un "court séjour" et avait séjourné dans une luxueuse suite de l'hôtel Las Ventanas al Paraíso. "Ils voulaient être très discrets et se sont fait livrer tout ce dont ils avaient besoin dans leur chambre et un majordome s'était occupé d'eux", avait déclaré une source à l'époque.