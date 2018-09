Katie Holmes et Jamie Foxx : Les amoureux réunis pour une rare sortie à Atlanta

C'est l'amour fou entre Katie Holmes et Jamie Foxx, qu'importe les rumeurs qui les disaient séparés il y a quelques mois. En couple depuis cinq ans, l'actrice de 39 ans et le comédien de 50 ans restent toujours aussi discrets mais semblent se lâcher un peu plus en public.

Le 18 septembre dernier, c'est dans les rues d'Atlanta que le couple a été photographié pour se rendre ensemble à la salle de sport. Jamie Foxx est en ville depuis plusieurs semaines pour assurer le tournage de son prochain long métrage, Just Mercy. C'est donc avec grand plaisir qu'il a reçu la visite de sa compagne pour quelques heures.

Le lendemain, les tourtereaux quittaient une résidence privée pour se rendre à l'aéroport, où la maman de Suri (12 ans) a été vue en train d'embarquer à bord d'un jet privé. Galant, Jamie Foxx l'a escortée à bon port, portant ses valises.

En mai dernier, une source proche du duo s'était confiée à People pour évoquer leurs tactiques afin d'éviter le trop-plein d'attention médiatique. "Lorsqu'il s'agit d'être photographiés ensemble, Katie et Jamie font toujours attention. Tout le monde sait qu'ils forment un couple, mais ils veulent quand même garder ça pour eux", avait-on dévoilé.

En 2017, les acteurs avaient été repérés en train de se tenir la main lors d'une promenade une plage de Malibu. Depuis cette sortie, Katie et Jamie seraient devenus "plus prudents". "Après les photos de la plage, ils ont seulement passé du temps ensemble à la maison et ont redoublé de vigilance. Mais cette année, ils se sont davantage montrés en public. Ils vont souvent au restaurant pour des dîners en tête-à-tête ou alors ils passent du temps avec des amis", avait-on conclu.