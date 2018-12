Katie Holmes et Suri complices face à Dua Lipa, très décolletée en soirée

Ce 7 décembre 2018 avait lieu le concert Jingle Ball à New York. Un événement musical organisé par la station américaine iHeart radio et son programme New York's Z100, et qui réunit nombre d'artistes aussi bien sur scène que dans le public. Cardi B, Dua Lipa, Meghan Trainor ou encore Shawn Mendes : tous ont répondu présent pour ce concert mettant en avant les interprètes et titres qui ont marqué l'année écoulée.

Alors qu'on la dit en plein préparatifs de mariage avec Jamie Foxx, Katie Holmes a non seulement assisté aux performances du soir, mais s'est aussi illustrée sur scène en jouant les animatrices entre deux chansons. L'actrice de 39 ans a pu profiter du concert en compagnie de sa fille Suri, 12 ans, également de la partie en coulisses.

L'autre star du concert étant sans conteste Camila Cabello. La jeune chanteuse révélée dans X Factor n'a pas hésité a dégainer la combinaison à paillettes pour ce concert sur le thème de Noël. Retour sur la soirée en images.