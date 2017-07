Katy Perry, son surprenant aveu envers Taylor Swift : "Je l'ai toujours aimée"

Katy Perry multiplie les appels du pied envers sa rivale Taylor Swift.

En promotion pour son nouvel album Witness, la célèbre California Girl n'a eu de cesse d'évoquer leur inimitié de longue date. Une fois n'est pas coutume, lors d'un nouvel entretien pour le Today Show de Richard Wilikins, la chanteuse de 32 ans a renouvelé ses bons sentiments envers son (ancienne?) meilleure ennemie.

"Je veux dire, bien sûr que je l'aime. Je l'ai toujours aimée. Nous avons eu nos différends, mais je lui ai toujours souhaité 'que Dieu la protège' tout au long de son parcours", a-t-elle assuré. De quoi laisser penser que les deux popstars se seraient finalement rabibochées ? Le mois dernier, l'ex-compagne du Pirate des Caraïbes Orlando Bloom avait déjà assuré qu'il était temps pour elles de faire la paix.

"Je lui pardonne et je m'excuse pour tout ce que j'ai pu lui faire. J'espère que c'est pareil de son côté. Il y a des problèmes bien plus graves dans le monde aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? Je l'aime, et je lui souhaite le meilleur. Je trouve que c'est une parolière exceptionnelle", assurait-elle, peu de temps après que Tay Tay ait décidé de libérer son catalogue de musique en ligne le jour même où Katy Perry publiait son nouvel album.

De son côté, l'interprète de Bad Blood n'a pas publiquement commenté ces déclarations mais il se pourrait qu'elle l'ait fait en privé, sans en avertir la presse. Rappelons que le chanteuse de 27 ans observe actuellement une période de retrait médiatique et évite tant bien que mal tous photographes et journalistes.

Espérons que lorsqu'elle reviendra finalement sur le devant de la scène, Taylor Swift finisse elle aussi par agiter le drapeau blanc. Son prochain album pourrait bel et bien être celui de la réconciliation pour les deux femmes, qui s'étaient brouillés à cause d'une sombre histoire de danseurs débauchés.

Coline Chavaroche