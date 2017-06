Kelly (Moundir 2) complexée par son poids: "C'est horrible, je ne m'accepte pas"

Kelly et son mari Neymar, que l'on peut voir chaque soir sur W9 au casting de Moundir et les apprentis aventuriers 2, sont les heureux parents d'un petit Lyam (1 an et demi). Depuis l'accouchement en novembre 2015, la jeune femme a dû apprendre à aimer son corps et ses quelques kilos qui sont malheureusement restés après l'arrivée du petit bout de chou.

La Ch'ti qui s'affichait autrefois au bras de son ex Christopher a pris 30 kilos durant ses 9 mois de grossesse. Au cours d'une interview qu'elle a accordée à nos confrères de Purebreak, la starlette a avoué avoir dû gérer son complexe sur son poids face caméra durant le tournage de sa nouvelle télé-réalité : "Je revois le 1er épisode, c'est horrible, je ne m'accepte pas. Au fur et à mesure on va voir comment j'apprends à m'accepter."

Des kilos en moins...

Depuis, l'aventurière a tout de même réussi à perdre près de 8 kilos depuis la fin du tournage et semble être une adepte de son régime drastique afin de retrouver son corps d'autrefois et de s'afficher plus bombesque que jamais : "J'ai envie que toutes les mamans se repèrent à moi. On a pris des kilos, on a les marques de grossesse, on a notre enfant qui est derrière. On est toutes comme moi, on a du mal à s'accepter."

La femme de Neymar ne lâche pas l'affaire et souhaite que son petit Lyam soit fière de sa maman : "Le nombre de fois où je vais faire les boutiques et je repars sans rien parce que je suis en pleurs et que je ne me reconnais pas. Il faut apprendre à s'accepter comme on est et avancer. Si je me sens mal dans ma peau, comment mon fils peut se sentir bien ? J'ai envie qu'il soit fier de sa maman." Courage Kelly, le chemin n'est plus bien long.