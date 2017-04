Kendall Jenner attirée par un candidat des Anges 9 ?

Anthony Alcaraz n'a pas attendu Les Anges 9 pour concrétiser de beaux projets. L'Ange anonyme a en effet déjà travaillé avec plusieurs grands créateurs de mode, dont Olivier Rousteing (directeur artistique chez Balmain) et Riccardo Tisci (directeur artistique de la maison Givenchy). Des collaborations qui lui ont permis d'intégrer le monde du show business et de côtoyer de nombreuses personnalités.

Le beau brun est en effet ami avec Justin Bieber ou encore Sofia Richie et s'est mis en couple avec Elisa, la fille de l'ex-champion de basket Magic Johnson. Il aurait même pu vivre une histoire d'amour avec Kendall Jenner si l'on en croit les confidences qu'il a faites à Sam Zirah.

La grande soeur de Kylie Jenner aurait en effet tenté de se rapprocher d'Anthony lors d'une soirée : "Il y a une situation assez ambiguë. C'était à la Fashion Week de New York pour le défilé Givenchy. À l'after party, j'étais venu avec ma copine Elisa. Kendall et elle se connaissent parce qu'elles ont grandi ensemble à Los Angeles, mais Kendall ne savait pas forcément que j'étais en couple avec Elisa. Il y a eu des petits jeux de regard."

Mais Kendall Jenner a bien vite compris qu'Anthony n'était pas un coeur à prendre et aurait donc calmé ses ardeurs : "Il aurait peut-être pu se passer quelque chose, je n'en sais rien. Elle n'a pas forcément essayé de me draguer. On était plus dans le travail, c'était le défilé. S'il n'y avait pas eu Elisa, ma copine, peut-être que..."

On ne le saura jamais !