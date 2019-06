Kev Adams, son désir de fonder une famille : "J'aimerais bien être papa"

Déjà dix ans que Kev Adams fait rire ses fans. Pour l'occasion, il revient avec un nouveau spectacle, Sois 10 ans, dans lequel il retrace son parcours. C'est pour en faire la promotion que l'humoriste de 27 ans s'est livré au site belge 7 sur 7.

Kev Adams promet un spectacle plus mature que les précédents, lui qui sort enfin un projet solo après quatre ans de collaborations. "Comme j'ai changé, je propose des choses différentes. La scène, c'est quelque chose de très intime. On se livre aux gens. Et, c'est vrai, j'aborde des sujets plus personnels que je n'avais pas envie d'aborder à l'époque. (...) Pour la première fois, je parle d'histoires de couple. Ce n'est pas que je ne voulais pas en parler avant, mais je ne connaissais pas assez le sujet, tout simplement", explique l'ancien complice d'Iris Mittenaere.

À déjà 27 ans, Kev Adams prend conscience d'un nouveau désir : celui de fonder une famille. Questionné sur sa vision de son avenir dans dix ans, il répond du tac au tac : "À la même place. En train de faire des spectacles, des films. J'espère que ma situation maritale sera un peu plus stable. (...) J'aimerais bien être papa, je crois. J'aurais presque 40 ans dans dix ans... Je n'ai pas envie d'avoir des enfants trop tard", reconnaît l'acteur d'Alad'2.

D'ici à dix ans, Kev Adams sera peut-être père et connu à l'étranger. "J'ai hyper envie de m'exporter, mais pas pour faire n'importe quoi non plus ! J'ai envie de travailler ailleurs qu'en France, mais pas uniquement aux États-Unis. (...) Ça ne me déplairait pas d'être connu partout dans le monde", poursuit le grand ami de Gad Elmaleh. Et cette notoriété mondiale pourrait bien arriver plus vite qu'on ne le pense : "Je reprendrai les tournages en septembre. Je ferai un truc pour le Québec, pour l'Inde et peut-être pour les États-Unis. C'est toujours en discussion..."