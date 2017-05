Kevin Costner et Camille Lou : Duo improbable à Hollywood pour la SNCF !

Pour faire la promotion de la mise en service de sa ligne grande vitesse Paris-Bordeaux qui sera inaugurée le 2 juillet prochain, la SNCF a signé une publicité pas comme les autres. On peut y voir Camille Lou campant Valérie Ducombe, directrice de la relation client de TGV, et Kevin Costner dans son propre rôle.

Avec ce film publicitaire, réalisé par le cinéaste Kim Chapiron (Sheitan, Dog Pound, La Crème de la crème) et diffusé depuis le 11 mai sur les réseaux sociaux, la compagnie ferroviaire a souhaité mettre en scène le combat d'une employée prête à tout pour défendre les intérêts des voyageurs.

Le scénario de la publicité est simple : Valérie Ducombe a fait le déplacement à Hollywood avec un but en tête, raccourcir un film tourné par Kevin Costner afin que les futurs passagers du trajet, qui ne fera plus 3h15 mais seulement 2h04, puissent profiter de la fiction dans son intégralité. "Je suis venue vous demander si c'est possible de raccourcir votre film", s'exclame la chanteuse faite comédienne, qui a récemment défilé pour la première fois lors d'un show au Maroc. Ni une ni deux, Kevin Costner répond avec hésitation : "Le raccourcir ?" Mais celle qui joue le rôle de Valérie Ducombe semble sûre d'elle. Droite dans ses bottes, elle rétorque : "Oui, pour que les gens puissent le regarder dans le train."

Une publicité plutôt drôle qui n'a certainement pas manqué d'être félicitée par de nombreux internautes...