Khloé Kardashian : Inspirée par ses soeurs, elle veut trois enfants avec Tristan

"Alors je ne comprends pas ce qui se passe là, y a-t-il une règle secrète selon laquelle les mamans deviennent plus sexy après trois enfants ? Kourtney et toi me faites réfléchir à cette règle des trois enfants", a écrit KoKo en commentaire de la photo de sa soeur. La jolie blonde et son compagnon Tristan Thompson, récemment aperçus à l'issue d'un dîner avec Kendall Jenner et son chéri basketteur (comme Tristan) Ben Simmons, ont accueilli le 12 avril dernier leur fille, True Thompson. Khloé a révélé sur Snapchat que Tristan était "un papa génial" et qu'il s'employait à nourrir le bébé aux heures convenues en son absence.

Kourtney et Kim Kardashian sont toutes les deux mères de trois enfants, les cousins Mason (8 ans), Penelope (6 ans), Reign Disick (3 ans), les enfants de Scott Disick, et North (5 ans), Saint (2 ans) et Chicago West (6 mois), les enfants de Kanye West.