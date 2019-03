Khloe Kardashian trompée : Kris Jenner réagit, la femme de Will Smith les lâche

Une déferlante. Voilà ce qu'a provoqué le scandale autour de Jordyn Woods et Tristan Thompson, en février 2019. TMZ révélait que le compagnon de Khloe Kardashian l'avait une nouvelle fois trompée, mais pas avec n'importe qui cette fois-ci. Le joueur de NBA de 28 ans a choisi la meilleure amie de Kylie Jenner, Jordyn Woods. Jusqu'à ce que cette tromperie soit connue de tous, elle vivait sous le même toit que le clan Kardashian, ce qui n'est aujourd'hui plus le cas.

Kris Jenner, maman et manager impitoyable des soeurs Kardashian n'avait pas réagit publiquement au scandale, jusqu'à ce vendredi 29 mars. "D'abord, j'ai prié pour eux. Je l'ai vraiment fait. J'ai senti que cette âme spirituelle à l'intérieur de moi avait besoin de s'exprimer, sinon je n'allais jamais survivre", a-t-elle déclaré, au micro du journaliste de iHeartRadio, Ryan Seacrest. "Je pense que mes enfants prennent les bonnes décisions, même si elles sont difficiles. Elles se font confiance et savent qu'elles peuvent se parler en toute franchise et honnêteté. Elles savent qu'elles ont fait le bon choix", poursuit la femme d'affaires de 63 ans, en parlant du fait que Jordyn Woods ne fasse plus partie du clan.

Mais ce n'est pas l'avis de tous, au contraire. Certains proches des Kardashian ont choisi de se rallier à Jordyn Woods. C'est par exemple le cas de l'épouse de Will Smith, Jada Pinkett, qui a unfollow Kris Kenner, Khloe et Kim Kardashian sur Instagram. Elle était une amie de longue date de la famille. C'est elle qui a invité Jordyn Woods sur son émission, Red Table Talk, où elle avait pu donner sa version de l'histoire. Manifestement convaincue par le discours de l'ancienne BFF de Kylie, elle a décidé de couper les ponts avec les Kardashian.