Kim Glow "infestée par Satan" avant la religion : "La sagesse s'est mise en moi"

En novembre dernier, Kim Glow annonçait un grand changement dans sa vie. L'ancienne star des Marseillais (W9) devenait chrétienne évangélique. Sept mois plus tard, elle s'exprime auprès de Sam Zirah pour une interview En toute intimité au cours de laquelle elle évoque son rapport à la religion et sa nouvelle vie.

L'ex-candidate de télé-réalité explique dans un premier temps avoir renoué avec elle-même. D'ailleurs, la jolie brune se fait désormais appeler par son vrai prénom, Sophie. "Ce personnage de Kim Glow, je l'ai créé parce que c'est ce qui buzze : la gogo danseuse sexy qui n'a pas sa langue dans sa poche. Je pouvais dire des choses que je ne pensais pas. C'était un personnage qui me permettait d'être en avant devant les caméras. Il fallait attirer l'attention et ce personnage a su le faire", confie-t-elle. Ce personnage était d'ailleurs comme elle l'explique "infesté par Satan".

Désormais, elle a quitté le monde de la télé-réalité. "Aujourd'hui la sagesse s'est mise en moi. Il y a Sophie et il y a Kim", lance-t-elle. Et de préciser : "Moi, Sophie, je suis quelqu'un de réservé, respectable, qui a des valeurs (...). Le personnage de Kim Glow est à l'opposé de ce que je suis réellement." Un changement radical survenu lorsqu'elle s'est intéressée à la religion. "Mon pasteur est trop cool, il respecte qui je suis. Je lui ai raconté mon histoire et il m'accepte avec mes défauts et mes qualités. J'ai enfin compris ce qu'étaient l'amour et les vraies valeurs de la vie", lance-t-elle, assurant n'avoir jamais été "aussi heureuse".