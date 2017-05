Kim Glow (Les Anges 9) pleine de regrets : "J'aurais aimé être vierge"

Kim Glow n'a peur de personne, pas même de ses anciens colocataires de la Villa des Anges 9 qui l'ont mise à bout. Alors qu'elle quittait le programme avec pertes et fracas et ce en plein milieu de l'aventure à cause de ses nombreux clashs avec Sarah Lopez, Vincent Queijo et autres personnalités aux caractères bien trempé, la jeune femme a décidé de revenir sur ce passage "douloureux" au cours d'une interview qu'elle a accordée à nos confrères du magazine Public.

"J'ai quitté Miami car je n'avais plus de forces, j'étais un légume et la moindre émotion devenait ingérable", lance-t-elle avant de préciser tout de même que "cela [la] dépasse que des gens puissent être aussi méchants pour un peu de notoriété". Mais qu'importe, de retour en France, Kimmy semble heureuse puisqu'elle a trouvé l'amour. La bimbo au corps de rêve roucoule désormais avec le sportif Sylvain Potard. D'ailleurs, la jeune femme regretterait son comportement passé vis-à-vis des hommes. Le jeune homme aurait-il quelque chose à voir là-dedans ?

"Je regrette d'avoir fait entrer les hommes trop tôt dans ma vie. À 16 ans, j'aurais dû me concentrer sur les études. Si j'avais une baguette magique, je reviendrais en arrière, pour me marier avec le bon et être vierge pour lui. Car oui, j'ai fait de la merde... Mon histoire la plus longue a duré trois ans. Il a été infidèle et depuis, je n'ai jamais pu faire confiance aux hommes. (...) Si on me trompe, je fais les pires crasses... Genre me taper ses collègues de l'entraînement. Comme j'ai été beaucoup trompée par mes hommes, j'ai souvent préféré être la maîtresse", s'explique Kim Glow.

"Je suis un coeur d'artichaut, je m'attache très vite. Et puis la télé n'arrange rien : soit je fais peur aux mecs, soit ils ont du mal à accepter que leur copine soit à moitié à poil sur les réseaux sociaux... Mais les réseaux, ça paie mes factures", poursuit Sophie de son vrai nom avant d'ajouter : "Je pourrais arrêter pour un mec qui gagne bien sa vie." Vraiment ? "J'ai même culpabilisé la première fois que je me suis acheté des Louboutin. J'ai réalisé que c'était la paie du mois. Je les ai portées une fois et je les ai revendues sur Leboncoin", lance-t-elle. Rien que ça.

Kim Glow vénale ? Absolument pas. Après ses deux années de fac (du moins, deux ans de premières années), la jeune femme découvre le monde de la nuit et ne le quitte plus : "J'ai arrêté lorsqu'on m'a proposé 180 euros pour danser en boîte. Avec les pourboires, je suis rentrée chez moi avec 400 euros. C'est de l'argent facile. Parfois, à Saint-Tropez, des vieux bourges proposaient plus. Enfin, je me suis ouverte d'esprit, mais pas au point de me prostituer ! En plus, je couche gratis, moi !", explique-t-elle avec fierté avant d'affirmer que "si elle avait dû se faire payer, elle serait millionnaire..." Mais tout ceci est du passé, la copine de Shanna Kress s'est désormais rangée.