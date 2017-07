Kim Glow : Reine du twerk dans la Summer Class du Mad Mag, elle fait sensation

Kim Glow ne s'arrête plus de faire le show. Lorsque la bimbo ne fait pas parler d'elle à cause de ses propos antisémites à l'encontre de sa consoeur Mélanie ou lorsqu'elle ne joue pas les actrices sexy pour un court métrage, elle préfère s'adonner à son activité favorite : la danse sexy et endiablée.

En effet, sur le plateau de la Summer Class du Mad Mag sur NRJ12 lundi 24 juillet 2017, alors que la jeune femme faisait partie des quelques invités de la soirée, elle a relevé un challenge de taille : affronter son camarade Jordan (Les Anges 9) dans une "battle de la honte" de twerk. Vêtus à la façon d'Alerte à Malibu, les deux jeunes gens s'en sont donné à coeur joie devant les deux animateurs, Aymeric Bonnery - derrière ses platines - et Emilie Picch.

Alors que le Ch'ti qui fricotait autrefois avec la belle Gaëlle Petit s'est démené, la petite amie de Sylvain Potard a quant à elle offert une séquence très, très hot aux téléspectateurs. Autrefois go-go danseuse, la jeune femme au booty XXL a excellé dans l'exercice, ce qui n'a pas manqué de faire monter la température de quelque degrés.

D'ailleurs, elle a finalement remporté cette battle de twerk... et on comprend pourquoi. Avec son arrogant postérieur, elle fait de l'ombre à beaucoup de monde !