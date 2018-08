Kim Kardashian : Comment elle a perdu 10 kg !

"Je fais de l'exercice pendant environ 1h30 tous les jours, je soulève des poids. Je ne fais pas beaucoup de cardio, a-t-elle déclaré. Je travaille avec un bodybuilder très difficile depuis un an. On fêtera notre première année en septembre." L'épouse de Kanye West est entraînée par une certaine Melissa Alcantara. Cette dernière a détaillé le programme spécifique que suit sa célèbre cliente à People, en février dernier : "Elle adore et déteste les jours où on travaille les jambes. Mais elle est motivée ! Elle sait ce qu'il faut donner, mais c'est aussi très éprouvant. Même si c'est lourd et que ça tue, elle dira "Okay, c'est parti !' C'est un bourreau de travail."

Plus de sucre, sauf quand ça vient de chez Häagen-Dazs

Une activité sportive intensive n'est pas le seul effort que fournit la mère de North (5 ans), Saint (2 ans) et Chicago (8 mois) depuis un an : "Je ne mange plus vraiment de sucre comme j'en avais l'habitude. Ça ne me convient pas vraiment", a-t-elle affirmé à E!, tout en avouant garder un faible pour les crèmes glacées Häagen-Dazs.