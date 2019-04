Kim Kardashian jure de ne jamais faire comme Felicity Huffman et Lori Loughlin

"Je veux que mes enfants aient les pieds sur terre, ajoute Kim Kardashian au sujet de ses trois bambins North, Saint et Chicago West. Elle espère également que son inscription au barreau de l'État de Californie les inspirera à l'avenir : "J'espère que de savoir qu'ils peuvent travailler dur les inspirera (...), et qu'ils sauront qu'il n'est jamais trop tard et qu'il n'y a pas de raccourci."

Felicity Huffman a plaidé coupable des chefs d'accusation qui lui sont reprochés (complot et escroquerie) au cours d'une comparution au tribunal. La comédienne de 56 ans a ainsi reconnu avoir payé la somme de 15 000 dollars (un peu plus de 13 000 euros) à un homme, Rick Singer, pour falsifier les scores du test d'admission (SAT) à l'USC de sa fille Sophia (18 ans).

Lori Loughlin et Mossimo Giannulli, ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs en vue de transférer frauduleusement des fonds" et blanchiment d'argent. Ils sont accusés d'avoir versé la somme de 500 000 dollars sous forme de don à une association pour permettre à leurs filles Olivia et Bella d'étudier à l'université USC (University of Southern California), ainsi que d'avoir payé pour la falsification de leurs tests d'admission. Les deux parents ont plaidé non-coupable.