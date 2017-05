Kim Zolciak : Topless pour renouveler ses voeux de mariage

Pour prouver que leur amour reste intact après six années de mariage, la starlette de la télé-réalité Kim Zolciak (38 ans) et le célèbre footballeur américain Kroy Biermann, 31 ans, ont décidé de se redire "oui" devant leurs six enfants. Et comme ce couple (peu banal) ne fait jamais les choses à moitié, il a renouvelé ses voeux de mariage en grande pompe ce dimanche 14 mai sur une plage de sable fin.

Les dernières semaines ont été très mouvementées pour celle que l'on peut notamment voir dans la télé-réalité américaine Don't Be Tardy. Après que son fils s'est méchamment fait défigurer par un chien – par chance, les équipes médicales sont intervenues à temps –, la jeune femme souhaite désormais célébrer l'amour. Et d'après les nombreux clichés qu'elle a postés dernièrement sur les réseaux sociaux, la sulfureuse blonde nage en plein bonheur. Sur une première publication, Kim Zolciak s'est affichée au côté de son mari et de tous leurs enfants. "Je suis la plus chanceuse des épouses et des mères de cette planète. Je ne prendrai jamais ma famille pour acquis... Dieu est si bon !", a-t-elle écrit en légende.