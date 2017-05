Kim Zolciak dévoile un cliché de son fils défiguré par un chien

Par chance, tout va mieux. Alors que Kim Zolciak-Biermann partageait des messages totalement dévastée sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines suite au drame qui s'est abattu sur sa famille, la starlette semble désormais avoir repris du poil de la bête. C'est en tout cas ce que porte à croire son dernier cliché posté sur Instagram...

Souvenez-vous, le 24 avril dernier son fils avait été attaqué par un chien. "Je ne sais pas par où commencer. Les quatorze dernières heures de nos vies ont été un véritable cauchemar. Mon adorable Kash Biermann a été mordu par un chien et il a eu des blessures très graves. Je n'ai jamais autant prié dans ma vie ni eu aussi peur", expliquait la sulfureuse blonde dans la légende d'une photo de son fils le mettant en scène sur un lit d'hôpital.

Quelques jours après, la star de la télé-réalité américaine à succès The Real Housewives of Atlanta, toujours sur les réseaux sociaux, expliquait que son fils allait mieux et que celui-ci reprenait des forces : "Je suis tellement heureuse de vous informer que Kash est toujours en train de se remettre de ce drame. C'est tellement incroyable (...) les blessures subies sur sa peau guérissent parfaitement grâce à ses incroyables médecins, ses infirmières, la médecine moderne, ses traitements homéopathiques, sa volonté et son attitude positive."

Mais désormais, c'est le visage de son fils bourré d'espoir que l'incroyable mère de six enfants dévoile sur son profil Instagram, tout en laissant une délicate attention à ses nombreux followers : "Mon fils Kash et toute notre famille souhaitons vous remercier... chacun d'entre vous pour toutes vos prières. Kash a bien guéri et la vision de son oeil gauche semble de nouveau parfaite. Des points autour de l'oeil ont été nécessaire mais son globe oculaire, par chance, n'a pas été touché. Dieu est bon !"

Celle que l'on peut notamment voir dans Don't Be Tardy (une émission de télé-réalité aux États-Unis) ne s'arrête pas là : "Nous sommes si incroyablement reconnaissant et bénis ! En un rien de temps, mon fils se soignera parfaitement et vous allez oublier que cela s'est passé. Je remercie chaleureusement le Dr Joseph Williams (chef de la chirurgie plastique) et le Dr Berland (Tomas Eye Group), leurs décisions rapides et leur travail irréprochable ne sont pas passés inaperçus. MERCI À VOUS !" explique-t-elle.