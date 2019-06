Koh-Lanta 2019 : Mohamed homophobe ? Sa réponse avec Cyril

La tension entre Cyril et Mohamed a semblé ne pas vouloir prendre fin lors de cette finale et des internautes ont cru déceler chez le second de l'homophobie contre le premier, ouvertement homosexuel et déjà victime de harcèlement. Sur le compte Instagram de Mohamed, les deux hommes ont joué la carte de l'apaisement et ont démenti. "Voilà cette petite vidéo pour que les quelques débiles arrêtent de croire que je suis homophobe et que Cyril est raciste lol sous prétexte que je me suis pris la tête avec Cyril.. Ouvrez les yeux,la bêtise humaine dans toute sa splendeur.. Sortez de votre monde virtuel çà reste un jeu et sinon un gros bisous à tous les autres pour le soutien et les messages de sympathie", écrit l'ex-candidat.