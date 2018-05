Koh-Lanta All Stars, une aventurière prévient : "Le montage ne dit pas tout..."

Depuis la fin du tournage de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1), certains aventuriers ont tissé de véritables liens. Ainsi, Nathalie, Javier, Pascal et Jérémy se sont retrouvés à plusieurs reprises. Sur Instagram, Nathalie a partagé quelques photos de moments passés entre ex-candidats. L'occasion pour elle de faire une petite mise au point !

Jérémy, Javier, Pascal et Nathalie prennent alors la pose dans une piscine, souriants et profitant du soleil. En légende de cette photo, celle qui a été victime de l'affaire du faux collier d'immunité a précisé : "Parce que le montage ne dit pas tout et parce qu'il ne faut garder que les bons moments... Et quelle que soit l'issue, notre victoire c'est notre union." Et d'ajouter les hashtag suivants : "#amis #liés #yaqueçadevrai #yaqueçaquicompte."