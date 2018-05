Pascal (Koh-Lanta) au plus mal : Comment "tout a explosé" entre les aventuriers

Rien ne va plus pour Pascal, candidat de Koh-Lanta : Le Combat des héros (TF1). L'aventurier, lynché sur les réseaux sociaux, est au plus mal et a pris la décision radicale de ne pas assister à la grande finale du programme vendredi 25 mai 2018. Sur Instagram, il s'explique...

"Je ne vais pas à Paris. Je reste à demeure. Je vais regarder la finale avec Wendy [la gagnante de sa première édition, NDLR]", a-t-il expliqué lundi 21 mai 2018. Un choix que certains ont du mal à comprendre, d'autant plus que Pascal figure parmi les quatre finalistes qualifiés pour la course d'orientation.

"Le groupe a explosé, a-t-il poursuivi. Certains ont mal vécu leur élimination. Ils ont créé une très mauvaise ambiance. Un noyau de 4, 5 joueurs ont foutu le bordel... Beaucoup de joueurs n'iront pas à TF1. Ils regarderont la finale à Paris au Grand Rex."

Et de déplorer : "Tout a explosé. Peut-être que je ne reverrai jamais personne à part Javier, Nathalie, Jérémy..." Un triste constat de la part de celui qui estime que tout "est parti dans tous les sens" via les réseaux sociaux. "On est tous fautifs. On s'est lâchés sur les réseaux sociaux. Alban nous a lynchés. Il a fait dix-huit interviews où il nous a lynchés. On a tous eu nos raisons de s'épancher mais on n'aurait pas du tout se lâcher comme ça...", a-t-il conclu.

Rappelons que Pascal et Javier sont pris pour cible sur la Toile. Les internautes leur reprochent leur comportement vis-à-vis de certains de leurs camarades comme Yassin ou encore Alban.

Déception pour les téléspectateurs qui ne retrouveront pas Pascal à la finale de Koh-Lanta : Le Combat des héros. Mais d'autres aventuriers, à l'instar d'Alban et Tiffany, ont quant à eux annoncé leur présence. Rendez-vous vendredi 25 mai 2018 dès 21h sur TF1 afin de connaître le nom du grand gagnant de cette édition All Stars !