Koh-Lanta annulé : Denis Brogniart raconte son audition face aux enquêteurs

Comme nous vous le disions, Denis Brogniart a été entendu le 20 juin dernier en qualité de simple témoin dans l'affaire d'agression sexuelle présumée sur le tournage de la dernière édition de Koh-Lanta (TF1).

Interrogé à ce sujet par nos confrères de TV Mag lors d'un Facebook Live, l'animateur emblématique du programme d'aventure s'est exprimé ce 27 juin en revenant tout d'abord sur une information erronée de BFMTV : "Ce n'est absolument pas à Nanterre ni dans un commissariat que j'ai été entendu", indique-t-il sans toutefois donner plus de précisions. Et de poursuivre sur ce qu'il a dit durant son audition : "Je n'étais pas là au moment des faits. Je n'avais pas vu les candidats dont on parle, Eddy et Candide, avant. Je n'avais pas vu ce qu'il se passait dans le jeu, donc je n'avais pas grand-chose à dire, si ce n'est ce que j'ai déjà dit à plusieurs reprises, à savoir qu'en total accord avec la société de production et avec TF1, on avait décidé compte tenu des faits reprochés et supposés, d'interrompre le tournage."

C'est effectivement BFMTV qui avait évoqué cette audition en premier lieu. Celle-ci, tout comme celles des techniciens, journalistes et anciens candidats entendus ces dernières semaines, n'ont selon la chaîne pas permis à l'enquête de faire des avancées notables puisque les personnes interrogées n'ont rien vu et qu'il n'existerait pas d'images de la supposée agression sexuelle. Pour rappel, c'est l'ex-candidate Candide Renard (21 ans et fille du sélectionneur Hervé Renard) qui a accusé Eddy Guyot de l'avoir agressée sexuellement durant une nuit sur le camp. Des accusations que le jeune homme a toujours niées fermement. Les deux protagonistes, candidats de la même équipe, ont été entendus séparément par la police dans les locaux du SDPJ de Seine-Saint-Denis dès leur retour en France (Eddy Guyot avait été placé en garde à vue avant d'être relâché) le 14 mai dernier. Candice Renard avait alors refusé d'être confrontée à Eddy Guyot, alors qu'ils étaient présents ensemble à la police judiciaire de Nanterre.

Le parquet de Nancy poursuit son enquête et Eddy Guyot reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à la clôture finale du dossier.