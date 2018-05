Koh-Lanta annulé : La blague trash et vulgaire de Pascal ne passe pas !

Pascal n'est jamais le dernier pour faire une petite blague borderline. Ce ne sont pas Jérémy et Candice, ses partenaires du Koh-Lanta All Stars actuellement en diffusion sur TF1, qui diront le contraire... Rappelons que le finaliste de l'actuel Koh-Lanta avait laissé entendre que la belle était enceinte de son ami ! Mardi 15 mai 2018, le promoteur immobilier de 51 ans a tenté une nouvelle "plaisanterie" alors que la France entière se passionnait pour l'affaire de la présumée agression sexuelle qui se serait déroulée sur le tournage de la 19e saison de Koh-Lanta.

Pour rappel, la candidate Candide Renard (21 ans, fille du sélectionneur Hervé Renard) a accusé son coéquipier Eddy Guyot (34 ans) de l'avoir agressée sexuellement, en pleine nuit sur le camp, après quatre jours de tournage... Une accusation, totalement niée par le forain et jeune père de famille, qui a entraîné l'arrêt du jeu, puis son annulation pure et simple.

Dans ce contexte quelque peu tendu et alors que la justice française a été saisie après le dépôt d'une plainte – Eddy Guyot a été placé en garde à vue dès sa descente d'avion puis relâché, tandis que Candide Renard, entendue par la police dans les locaux du SDPJ de Seine-Saint-Denis, a refusé toute confrontation –, Pascal a plaisanté sur Instagram : "Agression sexuelle sur Koh-Lanta. Le candidat s'explique : 'On m'a demandé d'aller remplir la gourde.' J'ai dû mal comprendre..." Une blague graveleuse qui, à juste titre, a provoqué l'indignation de nombreux internautes outrés par la bêtise du propos. "Quel c** celui-là", "Si ça avait été sa fille, il ferait pas le malin", "Cette blague est à la hauteur de son intelligence", peut-on notamment lire dans les réactions sur Twitter.

Face à cette levée de boucliers, Pascal a de nouveau pris la parole et s'est expliqué lors d'un entretien avec le HuffPost : "Ne prenez surtout pas cela pour de la prétention, mon post est simplement une plaisanterie comme l'a été la blague sur Candice. Il n'y a jamais rien de méchant sur quoi que ce soit. Mon état d'esprit est que l'on peut rire de tout."