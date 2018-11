Koh-Lanta – Denis Brogniart dévoile les coulisses du tournage : "Ça se bagarre"

Denis Brogniart a pris la parole sur Twitter ce 4 novembre 2018.

En direct du tournage de la prochaine édition de Koh-Lanta entamé il y a plus de deux semaines, l'animateur de TF1 a confié avec le sourire sur une plage de rêve : "Salut les amis, juste un petit message à marée basse sur cette plage paradisiaque pour vous dire que le tournage de Koh-Lanta se poursuit et qu'on a des aventuriers formidables, ça se bagarre dans les jeux de confort, dans les épreuves d'immunité, c'est un bon cru de Koh-Lanta qu'on est en train de vous préparer et que vous verrez d'ici quelque temps sur TF1. Bonne journée à vous !"

Le 21 octobre dernier, Denis Brogniart avait déjà pris la parole sur ses réseaux sociaux. Quelques mois après l'annulation de la saison 19 de Koh-Lanta, la star avait annoncé le début du tournage de la nouvelle édition en légende d'un selfie. "Ça y est, on a commencé avant-hier le tournage de la prochaine saison de #kohlanta. Avec un bon casting d'aventuriers les amis ! Bises de très loin", avait-il statué sans en dire plus sur le lieu du tournage.

Pour rappel, la saison précédente de Koh-Lanta avait été annulée au printemps après que Candide Renard avait accusé son coéquipier Eddy Guyot de l'avoir agressée sexuellement au cours de la nuit du 4e au 5e jour du tournage. Les candidats de la saison 19 avaient donc été rapidement rapatriés et la saison annulée. Une décision qui a eu un coût pour la société de production ALP : selon nos confrères de BFM Business, il s'élevait à 11 millions d'euros de pertes.