Koh-Lanta Fidji : Le message prémonitoire d'un aventurier...

Koh-Lanta Fidji débarque dès le 1er septembre prochain sur TF1. Et alors que l'émission n'a pas encore été diffusée, certains candidats font déjà le buzz. C'est le cas de Thomas. Sur Twitter, il a publié une ancienne photo de lui prenant la pose devant sa télé. À l'écran, certains ont reconnu la finale de Koh-Lanta Cambodge, dont Frédéric est ressorti grand gagnant. "Finale de Koh-Lanta ce soir, LE rendez-vous traditionnel. Un jour peut-être", avait-il écrit.

Le 16 août 2017, soit deux mois après le premier post et plus de six mois après le tournage de Koh-Lanta Fidji, cet étudiant en école de commerce de 21 ans a reposté le cliché. "Rappelez-vous de ce post pour la finale de Koh-Lanta... Personne ne s'en doutait encore...", a-t-il ajouté. Un message prémonitoire que certains ont mal interprété, comprenant que Thomas annonçait là qu'il serait en finale du jeu de TF1.