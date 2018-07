Koh-Lanta : Une candidate "change de tête" !

Nathalie a été éliminée aux portes de l'orientation dans Koh-Lanta : Le Combat des héros diffusé en mai 2018 sur TF1. Après avoir vécu une nouvelle aventure intense avec beaucoup de bons souvenirs et aussi quelques conflits, la jeune femme est de retour à la réalité et a retrouvé tout le confort qui va avec. Et lorsqu'on parle de confort, impossible de ne pas penser au soin des cheveux.

En effet, il était temps pour Nathalie de faire un tour chez le coiffeur pour dompter sa crinière de lionne. L'aventurière du jeu de survie s'est donc offert une séance de chouchoutage dans le salon de coiffure d'une de ses amie. Elle en est ressortie avec les cheveux lissés et dégradés. "Quant ta kohpine te refait une beauté et s'occupe de toi... Ça change de tête...#coiffure #cafaitdubien #cachange". Un changement qui lui va à ravir et qu'ont adoré ses fans : "Trop belle", "Magnifique", "Trop belle miss Koh-Lanta".

Avant de participé à l'édition All Stars de Koh-Lanta, Nathalie avait été présente dans le programme en 2008. Dix ans plus tard, cette quadragénaire faisait partie des dix-huit héros qui ont retenté leur chance à l'autre bout du monde. Nathalie aura résisté pendant trente jours sur les trente-deux que durait cette saison spéciale.