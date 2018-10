Kourtney Kardashian : Soirée avec Luka Sabbat, son nouveau petit ami ?

La vie amoureuse des stars passionne les internautes ! Les utilisateurs de la Toile et des réseaux sociaux se penchent sur le cas de Kourtney Kardashian. La star de télé-réalité est de plus en plus proche d'un mannequin de dix-huit ans son cadet. Les deux amis (ou plus, si affinités) étaient à nouveau de sortie mercredi soir...

Kourtney Kardashian, 39 ans, a un penchant pour les hommes plus jeunes ! Après son flirt suspecté avec Justin Bieber (24 ans) et sa relation terminée avec Younes Bendjima (24 ans), internet la soupçonne de commencer une nouvelle histoire d'amour avec Luka Sabbat. Kourtney a été photographiée en sa compagnie ce mercredi 3 octobre à Los Angeles. Les deux amis se sont notamment rendus au magasin Rick Owens avant de prolonger leur soirée avec Kendall Jenner et la chanteuse Justine Skye.

Luka Sabbat exerce les métiers de mannequin, styliste et acteur (il a fait ses débuts dans la série Grownish). Avant de fréquenter Kourtney Kardashian, le jeune homme de 20 ans était d'abord ami de Kendall et Kylie Jenner.

Quel est donc la nature de la relation entre Kourtney et Luka ? La grande soeur de Kim et Khloé Kardashian a-t-elle tourné la page Younes Bendjima en se lançant dans une nouvelle histoire ? Ses millions de fans s'interrogent.