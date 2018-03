Kristen Stewart, rock et sensuelle face à sa sublime chérie Stella Maxwell

Avant la grande messe ce dimanche 4 mars 2018, les soirées pré-Oscars se multiplient à Los Angeles, comme un tour de chauffe avant le grand soir. C'est ainsi que samedi 3 mars, pendant que le 7e art avait les yeux rivés sur les Independent Spirit Awards à Santa Monica, Chanel et Charles Finch offraient un dîner 5 étoiles au Madeo, un célèbre restaurant de West Hollywood. Au menu, un parterre de stars, dont Kristen Stewart et sa belle compagne Stella Maxwell.

En rockeuse chic, Kristen Stewart a aimanté les regards, affichant une touche de sensualité avec des bas apparents et une nouvelle coupe de cheveux quelle seule pourrait porter aussi bien. Non loin d'elle, Stella Maxwell a illuminé le red carpet dans une robe moins audacieuse, mais toute aussi glamour, dénichée chez Chanel (évidemment).

Margot Robbie, Leslie Mann et son mari Judd Apatow, Sienna Miller et sa complice Joséphine de la Baume, Adrien Brody, Edgar Ramirez, Jamie Dornan et sa femme Amelia Warner, les belles Annabelle Wallis et Haley Bennett ou encore Derek Blasberg, Kelly Sawyer et Yara Shahidi étaient également de la partie.