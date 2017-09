Kylie Jenner et ses lèvres gonflées : Les raisons de son recours à la chirurgie

La chirurgie esthétique est un sujet généralement tabou dans le clan Kardashian/Jenner. S'il ne fait aucun doute que la petite dernière, Kylie Jenner, s'est métamorphosée ces dernières années, devenant une créature pulpeuse au visage retouché, la starlette américaine de 20 ans n'avait encore jamais révélé les raisons qui l'ont poussée à retoucher (beaucoup trop !) sa bouche.

Héroïne de sa propre téléréalité, Life of Kylie diffusée en ce moment sur E!, la petite soeur de Kim Kardashian s'est confié sur son envie de se refaire les lèvres le jour où son boyfriend lui a fait une remarque qui l'a profondément remise en question. "J'avais 15 ans et je n'étais pas à l'aise avec mes lèvres. Elles étaient vraiment petites. C'était l'un de mes premiers baisers et le garçon m'a dit : 'Je ne pensais pas que tu embrassais si bien, tu as de si petites lèvres'. Je l'ai très mal pris. Ça m'a beaucoup affecté, je ne me sentais ni désirable, ni belle", a expliqué la starlette durant le septième épisode de son feuilleton. C'est effectivement aux alentours de 2013 que les premières transformations ont lieu. Les fines lèvres de la cadette laissent place à une bouche voluptueuse, qu'elle gonfle encore plus en jouant avec du maquillage. Une passion dont elle a fait son business.