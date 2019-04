Kylie Jenner : Torride en bikini sur les genoux de Travis Scott

"Kylie et Travis ont réparé leur relation et sont dans une bonne phase. Ils avaient vraiment besoin de ces vacances et de temps seuls l'un avec l'autre", a récemment confié une source non identifiée à People à propos de Kylie Jenner et Travis Scott. Le couple est rentré de son voyage au Mexique. La bombe a publié de torrides photos souvenirs sur lesquelles elle pose en bikini, assise sur les genoux de son chéri...

Le début du printemps et le retour du soleil ont réveillé nos envies de vacances ! Kylie Jenner et Travis Scott ont attendu la fin de la tournée de ce dernier pour commencer les leurs. Le couple s'est envolé pour Punta Mita, au Mexique, avec sa fille de 1 an, Stormi. Les amoureux ont ainsi rassuré leurs millions de fans, inquiets à propos de l'état de leur relation après la découverte supposée de preuves irréfutables de l'infidélité du rappeur.

Jeudi 4 avril, Kylie Jenner a partagé sur Instagram de nouvelles photos de ce week-end en famille. Elle pose assise sur son compagnon, vêtue d'un bikini et sirotant un verre de vin.