L'amour est dans le pré 2017 – Françoise ex-femme battue : Tristes confidences

L'heure était au bilan pour Françoise et Jean-Marc lundi 2 octobre, dans L'amour est dans le pré 2017 (M6). L'occasion d'apprendre que les deux candidats étaient plus amoureux que jamais.

Françoise a également fait une révélation choc à Karine Le Marchand : elle a subi des violences par le passé. Maltraitée, elle a reçu des coups lorsqu'elle était enceinte de son deuxième enfant. Un épisode difficile de sa vie sur lequel elle est revenue au cours d'une interview accordée à Closer.

"C'est sorti comme ça. Et une fois que je l'ai dit, je l'ai un peu regretté", a-t-elle admis quand on lui a demandé pourquoi elle avait évoqué le sujet. Et de poursuivre : "Je ne voudrais pas que ça pose de problème dans ma famille. Après tout, mes enfants le savent que j'ai été frappée. Surtout mes deux filles puisque ça a commencé quand j'étais enceinte de ma deuxième fille. Mon fils ne doit pas s'en souvenir, il était encore bébé."

Françoise a ensuite expliqué qu'elle avait mis ses parents au courant. Mais ces derniers lui ont demandé de ne pas divorcer "parce que [sa] soeur venait elle-même de divorcer". "Elle aussi, elle avait été frappée", a révélé Françoise. Après quoi, elle a précisé qu'elle avait été victime de violences une seconde fois : "Je me suis toujours dit qu'ils n'étaient pas tous pareils. Sauf que je suis malheureusement tombée sur un autre qui m'a fait la même chose. C'était juste avant Jean-Marc."

Fort heureusement, ces déboires amoureux sont désormais derrière elle.