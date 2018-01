L'amour est dans le pré 2018 : La production face à une situation inédite !

Lundi 22 janvier, M6 dévoile la deuxième salve des portraits de L'amour est dans le pré 2018. Les téléspectateurs pourront ainsi découvrir Aude, charmante éleveuse de vaches laitières en Bretagne. Et elle a un point commun avec un autre candidat...

Comme le rappellent nos confrères de Ouest France, l'éleveuse et Émeric, sexy pépiniériste et apiculteur de l'émission, sont voisins ! Tous deux vivent dans le Pays de Morlaix, situé au nord du Finistère. Un endroit qui réunit 61 communes, soit 128 782 habitants (2006). "C'est assez fou mais on ne l'a pas fait exprès", assure la production, qualifiant cette situation d'inédite. Il est vrai que la France est grande et il semble étonnant de recruter deux candidats aussi rapprochés géographiquement. En tout cas, Aude a précisé qu'ils ne se connaissaient pas.

Ceux qui auraient dans l'idée de "caser" Aude avec Émeric se mettent le doigt dans l'oeil pour plusieurs raisons. Elle explique tout d'abord : "Mon père va partir à la retraite donc je cherche un associé mais je ne veux pas forcément trouver un 'deux en un' (amoureux et associé) sinon ça veut dire qu'on travaille tous les week-ends, qu'on n'a plus de temps libre à deux..."

Et puis Aude ne supporte pas les barbes !

"Je cherche un fonceur, qui se met en quatre pour aboutir à un projet, qui est capable de prendre des décisions", poursuit-elle. Le message est passé !