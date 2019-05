L'amour est dans le pré – Aude : Maman célibataire cash face aux critiques

Début mai, c'est à la surprise générale qu'Aude a annoncé sa rupture avec Christopher, rencontré lors du tournage de L'amour est dans le pré 2018 et avec qui elle a eu un bébé, Raphaël, quelques petits mois après leur rencontre. Désormais "maman solo" comme elle se surnomme elle-même, l'éleveuse de vaches en Bretagne ne cesse d'essuyer les critiques depuis. Sous chacune des photos qu'elle poste sur Instagram, des internautes s'en prennent à elle, estimant qu'elle aurait dû se méfier, que sa relation avec son prétendant est allée trop vite...

Excédée, et on la comprend, par ces remarques déplacées, Aude a fait la meilleure réponse qui soit : elle a proposé à ces importuns de venir lui dire en face ce qu'ils pensaient d'elle. Samedi 18 mai, en commentaire d'un événement auquel elle devait se rendre hier pour apporter son soutien à Liz et Lyam (deux enfants souffrant d'une paralysie cérébrale due à leur naissance prématurée à 31 semaines), elle fait une déclaration sur le réseau social : "À tous ceux qui commentent de façon virulente mon statut de mère célibataire, je vous invite demain à venir m'exprimer vos arguments en face à face. Voyons voir qui osera ? Quant aux centaines d'autres, je serai ravie de partager un bon moment avec vous... Et en plus, c'est pour la bonne cause ! #haters #courage #mamansolo #les2ailes #momentconvivial #adp"