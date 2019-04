L'amour est dans le pré - Carole : "Je vais me marier avec Steve !" (EXCLU)

Amoureuse et épanouie, celle qui a aussi ouvert un blog a de nombreux projets avec son séduisant Écossais. Tout d'abord, le mariage ! "On va se marier en Écosse dans un an, un an et demi. On fera ensuite les papiers officiels en France", annonce-t-elle, touchante.

Les amoureux souhaitent aussi faire évoluer la ferme de Carole. "Je vais mettre des vaches Highland écossaises. On aimerait ouvrir un gîte aussi, mais il faut des sous." Nul doute qu'ils réussiront à concrétiser ce rêve. Et la candidate qui ne pensait pas être capable d'écrire un livre souhaite aussi rédiger un conte pour enfants dont elle signerait le texte et les dessins. "Je sais pas comment je vais trouver le temps", conclut-elle en riant.

Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.