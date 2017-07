L'amour est dans le pré déconseillée aux enfants ? Un pédopsychiatre répond

Interrogée par nos confrères de L'Express sur le sujet, Karine Le Marchand avait confié assumer ce côté potache : "C'est mon humour et je l'assume. Je crois que la production garde de plus en plus ces moments, depuis deux ou trois ans, parce qu'ils ont réalisé que ce n'était pas si choquant." En effet, nos confrères de Télé Star ont précisé que le CSA n'a pour l'heure reçu aucun signalement concernant L'amour est dans le pré.

Stéphane Clerget, pédopsychiatre contacté par nos confrères, indique que le programme ne lui semble pas "contre-indiqué pour des enfants". "Ce sont beaucoup de métaphores qui sont employées", a-t-il ajouté. Et de poursuivre : "Les mots prononcés comme 'chatte' ou 'zigounette' font partie du langage populaire. Soit l'enfant connaît ces mots et ils font écho à une ambiance familiale, soit il ne les comprend pas. Ce vocabulaire populaire n'est pas traumatisant pour les enfants car non vulgaire." De quoi rassurer les plus inquiets.