L'amour est dans le pré : Didier porte plainte contre Marie-Paule !

C'est la guerre entre deux participants à L'amour est dans le pré. Didier, ex-prétendant de Carole dans la saison 2017, et Marie-Paule, candidate de la saison 2014, connue pour ses posts sulfureux risquent de se retrouver devant le tribunal. Ce sont nos confrères de Télé Star qui ont dévoilé l'information.

C'est sur Twitter, mardi 28 novembre, que la brouille a eu lieu. Marie-Paule a publié ce qu'elle affirme être une discussion privée entre Didier et elle. Dans cette conversation, il s'en serait pris à elle et à Carole : "Cette crasseuse de Carole croyait que j'allais rester avec. C'est moi qui payais tout. Toi, à ton âge, tu devrais rentrer en maison de retraite." Et il aurait poursuivi : "Je vais me marier avec Sandrine aux frais de M6 [il est en effet en couple avec l'ex-prétendante de Jean-Noël de la saison 8, ndlr], ils sont juste bons pour ça. Pour une fois, ils vont s'intéresser à moi et pas à ton cul, vieille peau." Des posts qui ont depuis été supprimés

Cette histoire agace beaucoup Didier, selon qui, comme il le déclare à Télé Star, tout serait faux : "Tout ceci est un montage. Je n'ai jamais dit ça. J'ai décidé de porter plainte contre Marie-Paule." Comme il le raconte ensuite, les deux candidats se sont vus après la diffusion d'ADP 2017, à Cannes, où il devait signer un contrat. À l'époque ils s'entendaient bien. Mais quand Didier a officialisé sa relation avec Sandrine, Marie-Paule est devenue une autre femme. Il explique : "Je ne vous explique pas l'enfer. Cette femme est laide de l'intérieur. Heureusement que Sandrine est une femme intelligente. C'est ce qui sauve mon couple actuellement."

La suite de l'affaire aura donc lieu dans un palais de justice.