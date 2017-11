L'amour est dans le pré – Marie-Paule menace Didier : "Je vais tout déballer"

Comme nous l'avons appris ce matin, entre Didier, ex-prétendant de Carole dans la saison 2017, et Marie-Paule, candidate de la saison 2014 de L'amour est dans le pré, c'est la guerre. Alors que le premier a déclaré vouloir porter plainte, la deuxième vient de répliquer.

Tout a commencé sur Twitter quand Marie-Paule a dévoilé ce qui serait une conversation privée avec Didier, dans laquelle il aurait tenu des propos particulièrement durs, notamment à l'encontre de Carole et de la production de l'émission. Un échange qui n'aurait pas eu lieu selon lui. Alors que l'affaire devrait se poursuivre en justice, l'ex-candidate a posté une vidéo YouTube dans laquelle elle donne sa version des faits et menace !

Expliquant avoir été contactée et draguée par Didier, celle qui avait tenté de séduire François dans le programme, ajoute qu'elle serait "sortie" avec lui. Une romance qui aurait duré deux jours jusqu'à ce qu'elle découvre qu'il était en couple avec Sandrine, autre participante au programme.

Didier aurait également déclaré que Carole, l'éleveuse de chiens de la saison dernière, n'aimait pas les animaux et ne les traitait pas correctement. Il n'aurait en conséquence pas voulu emménager chez elle, c'est la production qui l'aurait forcé.

Marie-Paule a également expliqué que Didier l'avait dénigrée et insultée sur un compte Facebook dédié à ADP. Des accusations suivies d'une menace de la part de Marie-Paule. Face caméra, elle déclare : "Ce matin, il m'a envoyé des messages que j'ai gardés. Et là, il se permet de faire un article pour dire qu'il va porter plainte. Vas-y parce que je vais tout déballer sur la production, Carole, tout ce que tu m'as dit. Ce qui manque à Didier, c'est la célébrité. Il était déçu lorsqu'on est allé à Marseille que les gens ne le reconnaissent pas. Ce mec est en manque de célébrité et il vit chez ses parents. Il n'a pas de maison à lui alors il cherche une truffe pour s'incruster chez elle." Et d'ajouter : "Si tu joues avec moi, tu vas t'en mordre les doigts parce que ce que tu m'as dit sur l'aventure, Carole et la production, tu ne t'en est pas aperçu mais j'ai toute la conversation. Je te donne donc un bon conseil, il vaut mieux en rester là. Reste avec Sandrine et si tu veux faire le buzz, va chercher ailleurs."

Affaire à suivre.