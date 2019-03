L'amour est dans le pré : Un couple phare se lance dans une nouvelle aventure

Fiers de leurs amis, Pierre et Frédérique - qui se sont rencontré lors de la saison 7 de L'amour est dans le pré, en 2012 - ont tenu à leur donner un petit coup de pouce en partageant un montage photo sur lequel on aperçoit le prospectus de l'événement, le food truck, ainsi qu'une photo de Yoann et Emmanuelle.

"Emmanuelle et Yoann, nos amis ADP de la saison 5, un très beau couple qui fait rimer son quotidien à deux comme nous ! Le métier agricole de Yoann céréalier très raisonné allié aux qualités et compétences en cuisine de sa pétillante épouse Emmanuelle et leur éthique agricole commune les ont motivés à développer une nouvelle activité au sain de leur exploitation pour permettre de sensibiliser au bien-manger, aux produits maison, aux produits de saison et de producteurs locaux. Nous saluons leur initiative et souhaitons longue vie a leur Activité Traiteur et Foodtruck 'Le Pré de Mely' et suivrons leurs plats maison au fil des saisons", ont-ils légendé leur publication.