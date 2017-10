L'Incroyable Famille Kardashian : Un deal record à 150 millions de dollars...

L'Incroyable Famille Kardashian a encore de beaux jours devant elle. Comme le rapporte TMZ, la chaîne E! Entertainment vient de renouveler la célèbre émission de télé-réalité (qui vient de fêter ses dix années d'existence) pour trois saisons supplémentaires, étendant la période de diffusion jusqu'en 2019, voire 2020 selon certaines sources.

La momager du clan Kris Jenner (61 ans), productrice exécutive depuis les débuts du programme en 2007, a conclu un deal record avec la chaîne. La famille touchera en effet pas moins de 150 millions de dollars pour ces saisons inédites, du jamais vu dans l'histoire de la télé-réalité. En 2015, la mère de Kourtney (38 ans), Kim (37 ans), Khloé (33 ans), Rob (30 ans), Kendall (21 ans) et Kylie (20 ans) avait déjà renégocié les termes du contrat familial pour 100 millions de dollars. En comparaison, c'est donc une très belle augmentation.

Petites parts pour Kendall et Kylie

Toujours selon TMZ, cet incroyable accord profitera surtout aux trois soeurs aînées de la fratrie, dont les principaux revenus proviennent avant tout de la télé-réalité. Kourtney, Kim et Khloé "se partageront" environ "50-60%" de la somme, mais c'est évidemment l'épouse de Kanye West, vedette de l'émission, qui obtiendra la plus grosse part du gâteau. Malgré l'extravagante popularité de Kylie Jenner qui ne cesse d'enfler au fil des mois (elle est désormais le deuxième membre le plus riche grâce à son entreprise de cosmétiques et devrait prochainement atteindre le milliard de dollars de chiffre d'affaires), pas question pour la future maman d'avoir une part aussi conséquente que ses illustres aînées, elle qui ne porte pas le nom Kardashian.

Même chose pour Kendall Jenner, qui est "tout le temps occupée à voyager pour sa carrière de mannequin". Cela signifie moins de temps de présence à l'écran et donc "une plus petite part". En ses qualités d'agent, Kris Jenner touchera quant à elle 10% de la somme. Rien n'a vraiment été dit au sujet de Rob, toujours en pleine guerre contre son ex Blac Chyna. Rarement présent à l'écran, il devrait hériter des miettes de la famille alors qu'il vit toujours à ses crochets.